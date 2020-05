Los jij onze maandagpuzzel op? Raad het aantal vissen kg

11 mei 2020

08u00

Bron: Mensa.org.uk 0 Het leukste van het web Een nieuwe week, een nieuwe maandagpuzzel. Sinds kort is vissen weer officieel toegelaten. Tijd dus om een lijntje uit te gooien: kan jij achterhalen hoeveel vis hier wordt gevangen?

Een groepje mensen staat – op veilige afstand van elkaar – te vissen aan een meer. Jef vangt tien vissen en gooit er zes terug. Bianca vangt twee vissen en gooit er één terug. David vangt vier vissen en gooit ze allemaal terug. Hoeveel vissen vangt Ferre en hoeveel gooit hij er terug?

Oplossing

Ferre vangt 6 vissen en gooit er 5 terug.

Als je het raadsel aandachtig leest, merk je dat er een link is tussen de naam van de visser en het aantal vissen. Beeld je in dat aan elke letter van het alfabet een waarde wordt toegekend: A = 1, B = 2, C = 3, enzovoort. De waarde van de eerste letter van de naam bepaalt het aantal gevangen vissen, de waarde van de laatste letter bepaalt het aantal vissen dat wordt teruggegooid.