Los jij onze maandagpuzzel op? Raad het aantal knikkers kg

11 maart 2019

08u00

Bron: The Daily Express, Mind Your Decisions 0 Het leukste van het web We trappen elke week op gang met een maandagpuzzel. Deze keer schotelen we je een raadsel voor dat je zowel met logica als met wiskunde kunt oplossen. Kan jij ontdekken hoeveel groene knikkers er in de pot zitten?

Het raadsel van deze week werd opgepikt door journalist Nathan Rao van The Daily Express, die beweerde dat het vraagstuk werd gegeven op een lagere school in Londen. Maar de opgave deed zelfs veel volwassenen de wenkbrauwen fronsen.



De opzet van de puzzel is nochtans simpel. In een pot zitten 73 rode, blauwe en groene knikkers. Er zijn dubbel zoveel rode als blauwe knikkers. Er zijn 19 blauwe knikkers meer dan groene knikkers.

Vraag

Hoeveel groene knikkers zijn er?

Oplossing

Er zitten vier groene knikkers in de pot.

Zoals gezegd kan je het vraagstuk op twee manieren oplossen. Volgens wiskunde-expert James Hind van de Nottingham Trent University kan je het raadsel ten eerste kraken met een trial-and-error-methode. In dit geval betekent dat dat je systematisch getallen invult tot je de oplossing vindt, vertelt hij in Express.



Bijvoorbeeld weten we dat er minimaal 1 groene knikker in de pot zit. Dus redeneren we verder:



1 groene knikker betekent dat er 20 blauwe knikkers in de pot zitten.

Als er 20 blauwe knikkers in zitten, moeten er wel 40 rode knikkers zijn.

Die eerste poging klopt niet: je komt uit op een totaal van 61 knikkers. Je komt met andere woorden 12 knikkers tekort.



En dus probeer je nog eens, met een ander aantal groene knikkers. Voor elke groene knikker die je erbij telt, moet je 1 blauwe knikker bijtellen en 2 rode knikkers. Er missen 12 knikkers, dus kunnen we ook redeneren dat er nog 3 groepen knikkers bij moeten (driemaal 1 groene, 1 blauwe en 2 rode knikkers, want 3 x 4 = 12). Dat brengt het totaal op 4 groene knikkers.



En daarmee kloppen de verhoudingen wel. In de pot zitten 4 groene knikkers, 23 blauwe knikkers en 46 rode knikkers.

Doe je het liever met algebra, dan gaat dat ook, volgens Mind Your Decisions. We noteren wat we weten uit de opgave, waarbij groene knikkers met ‘g’ worden aangeduid, blauwe met ‘b’ en rode met ‘r’.

g = ?

b = 19 + g

r = 2b (= 38 + 2g)



Dat gieten we in de formule ‘g + b + r = 73':



g + 19 + g + 38 + 2g = 73



En vereenvoudigd wordt dat:



4g = 16

g = 4