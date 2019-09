Los jij onze maandagpuzzel op? Opgelet: pen en papier zijn dit keer verboden kg

02 september 2019

08u00

Bron: Mensa.org.uk 0 Het leukste van het web Een nieuwe week, een nieuwe maandagpuzzel. Soms moet je pen en papier bovenhalen om een goed raadsel op te lossen. Bij deze opgave is dat verboden: kan jij uit het hoofd uitdokteren waar deze verdwaalde wandelaar is geëindigd?

Een man besluit de benen te strekken in het bos. Hij wandelt 3 kilometer noordwaarts.

Daarna wandelt hij 4 kilometer richting het westen.

Daarna loopt hij 1 kilometer naar het zuiden.

Daarna 2 kilometer oostwaarts.

Daarna 2 kilometer richting het zuiden.



Op dat moment beseft de man dat hij verdwaald is. In welke richting moet hij uit om terug bij zijn startpositie te komen? Hoe ver moet hij daarvoor nog lopen?

Oplossing

Hij moet 2 kilometer naar het oosten om bij het startpunt uit te komen.



Poepsimpel natuurlijk, als je de tocht van de wandelaar op papier volgt. Dat zou er uitzien als volgt: