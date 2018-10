Los jij onze maandagpuzzel op? Ontsnap uit de vervloekte tempel kg

29 oktober 2018

08u00

We trappen de week in gang met een maandagpuzzel. In dit raadsel moet je ontsnappen uit een vervloekte tempel. Je expeditieleden zijn echter niet allemaal te vertrouwen. Hoe ontsnap je voor de tempel instort?

Jij, een ervaren archeoloog, bevindt je in een eeuwenoude tempel met acht van je studenten. De tempel staat op instorten: de muren kraken, de vloer beeft en er komt steeds meer stof van het plafond gevallen. Je moet snel de uitgang zien te vinden, voor het te laat is.



Groot probleem: je weet niet meer waar de uitgang is. In de hal waar je groep zich nu bevindt, zie je vijf gangen. Eén van hen leidt naar het midden van de tempel, waarlangs je net bent gekomen. Dat is geen optie. Eén van de vier andere gangen moet naar de uitgang leiden, maar je hebt geen idee welke. Er is net genoeg tijd om de vier gangen te verkennen, maar enkel als je de groep opsplitst. De verkenners kunnen daarna terugkeren naar de hal om de anderen te vertellen of hun gang naar de uitgang leidt.



Maar zo simpel is het jammer genoeg niet. Twee van je studenten zijn vervloekt. Ze hebben per ongeluk tegen het altaar diep in het hart van de tempel gestoten en zijn nu bezeten door de geesten uit het heiligdom. Gevolg: ze zullen af en toe liegen en af en toe de waarheid spreken. Bovendien heb je niet gezien wie van de studenten vervloekt werd, en heb je geen manier om dat te controleren.

Vraag

Je hebt net genoeg tijd om in aparte groepjes de vier gangen te verkennen, en daarna met de hele groep naar de uitgang te rennen. Twee van de acht studenten zijn echter niet te vertrouwen. De andere zes zullen altijd de waarheid spreken. Hoe vind je de uitgang voor de tempel instort?

Oplossing

Je splitst de groep op in twee groepjes van drie en één groepje van twee.

Je weet dat je zelf niet vervloekt bent, en dus is het veilig om één van de gangen alleen te verkennen. Er zijn dan nog drie gangen die je moet onderzoeken, waardoor je de groep zorgvuldig zult moeten opdelen.



Het is geen goed idee om je gezelschap op te splitsen in twee groepjes van vier mensen. Indien één van de groepjes immers terugkomt met verschillende antwoorden (lees: deze gang leidt wel en/of niet naar de uitgang) waarbij twee personen de twee anderen tegenspreken, dan weet je niet wie je moet vertrouwen.



Een beter plan is om de bende op te delen in twee groepjes van drie en één groepje van twee. Wanneer de groepjes de gangen verkennen en daarna terugkomen, kan dat resulteren in verschillende scenario’s.



1. Als een groepje van drie terugkomt en de studenten het allemaal eens zijn over waar de gang naartoe leidt, dan kan je ze sowieso vertrouwen omdat er maar twee vervloekte studenten zijn. De rest zal immers altijd de waarheid vertellen.



2. Als er één groepje van drie elkaar tegenspreekt, dan weet je dat minstens één vervloekte student in dat groepje zit. Indien de andere groepjes het eens zijn, moeten zij wel de waarheid vertellen.



3. Als twee groepjes van drie elkaar tegenspreken, dan weet je dat er in elk van de groepjes één vervloekte student zit. Vertrouw de meerderheid in elk groepje: minstens twee mensen in elk van de trio’s zal de waarheid spreken.



4. Het duo kan je nooit echt vertrouwen: het kan altijd dat één van hen vervloekt is of ze het beiden zijn. Maar je hebt eigenlijk slechts betrouwbare informatie nodig van drie van de vier gangen. Zo kan je altijd afleiden welke gang naar de uitgang leidt, zonder op het duo te moeten vertrouwen.