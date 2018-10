Los jij onze maandagpuzzel op? Niemand is het eens over de oplossing kg

22 oktober 2018

08u00

Elke maandag trappen we de week op gang met een maandagpuzzel. Deze lijkt een fluitje van een cent, hoewel niemand het eens is over de oplossing. Wat denk jij?

Deze opgave draait rond vier rekensommen die niet helemaal kloppen. Kan jij ontcijferen welk getal op de plaats van het vraagteken hoort?

1 + 4 = 5

2 + 5 = 12

3 + 6 = 21

8 + 11 = ?

Oplossing

Er zijn verschillende antwoorden mogelijk.



Deze puzzel werd even geleden massaal gedeeld op sociale media en zorgde daar voor verhitte discussies. Volgens veel internetgebruikers is het antwoord 40. In dat geval zoek je het juiste getal door de uitkomst van de ene opgave op te tellen bij de volgende opgave. Anders gezegd:



2 + 5 wordt dus 2 + 5 + 5 = 12



3 + 6 wordt 3 + 6 + 12 = 21



8 + 11 wordt 8 + 11 + 21 = 40

Simpel toch? Maar niet iedereen is het eens met die oplossing. Er zijn ook puzzelaars die menen dat de oplossing 96 is. Zij gaan ervan uit dat de oplossing gevonden wordt door het eerste getal te vermenigvuldigen met het tweede getal in de opgave, en dat product op te tellen met het eerste getal. Verrassend genoeg werkt die methode ook.



2 + 5 wordt 2 + 2 * 5 = 12



3 + 6 wordt 3 + 3 * 6 = 21



8 + 11 wordt 8 + 8 * 11 = 96

