Los jij onze maandagpuzzel op? Logica met appels avh

Elke maandag trappen we de week in gang met een puzzel. Deze week heb je al je logisch denkvermogen nodig.

Opzet

Jij en twee vrienden, Jan en Piet, worden ontvoerd door een groep criminelen die toevallig allemaal logische genieën zijn. Gelukkig zijn jullie zelf ook alle drie meesters in logica, want de leider van de bende, Freddy, wil jullie de kans geven om je vrijheid terug te winnen. Maar dan zal je wel een raadsel moeten oplossen.

Jij en je twee vrienden worden elk in een aparte cel opgesloten. In elke cel liggen appels. Je kan zien hoeveel appels er in jouw cel liggen, maar niet hoeveel er in de cellen van je vrienden liggen. Freddy vertelt jullie dat er in elke cel minstens één appel ligt, maar niet meer dan negen appels. Hij voegt eraan toe dat in geen twee cellen hetzelfde aantal appels liggen.

De regels van het spel gaan als volgt: jullie mogen alle drie één vraag stellen, die Freddy met ‘Ja’ of ‘Nee’ zal beantwoorden. Freddy zal altijd de waarheid zeggen. Elk van de gevangenen zal ook alle vragen én antwoorden horen.

Freddy zal jullie alleen vrijlaten als jij hem het totale aantal appels in alle cellen vertelt.

Jan mag als eerste zijn vraag stellen:

Jan: “Is het totale aantal appels een even getal?”

Freddy: “Nee.”

Nu is Piet aan de beurt:

Piet: “Is het totale aantal appels een priemgetal?”

Freddy: “Nee.”

Vraag

In jouw cel liggen vijf appels. Welke vraag stel je aan Freddy?

Wij frissen alvast even jouw geheugen op: priemgetallen zijn getallen die alleen deelbaar zijn door zichzelf en 1 (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23…)

De oplossing vind je onderaan dit artikel.

. .

Oplossing

De vraag die je aan Freddy moet stellen is: “Is het totale aantal appels 15?”

In elke cel liggen tussen 1 en 9 appels en in geen twee cellen ligt hetzelfde aantal appels. Het laagst mogelijke totaal is dus 1 + 2 + 3 = 6 appels. Het hoogst mogelijke totaal is 7 + 8 + 9 = 24 appels.

Als we alle even getallen en alle priemgetallen schrappen, dan blijven slechts drie mogelijkheden over: 9, 15 en 21.

Wat als het totaal 15 is?

Freddy antwoordt ‘ja’ op je vraag. Opgelost!

Wat als het totaal 9 is?

Freddy antwoordt ‘nee’ op je vraag.

Als er in totaal 9 appels in de cellen liggen en jij hebt 5 appels, dan liggen in de cellen van Jan en Piet samen 4 appels. Iemand heeft dus 1 appel en iemand 3. De persoon met 1 appel weet dat het totaal niet groter kan zijn dan 1 + 8 + 9 = 18, en de persoon met drie appels weet dat het totaal niet groter kan zijn dan 3 + 8 + 9 = 20. Het totaal kan dus niet 21 zijn, maar ook niet 15. Jan en Piet kunnen dus allebei besluiten dat het totaal 9 bedraagt.

Wat als het totaal 21 is?

Ook hier antwoordt Freddy ‘nee’ op je vraag.

Jij hebt 5 appels, dus Jan en Piet hebben er samen 16. Dat betekent dat iemand er 9 heeft en iemand 7. Ze kunnen dus besluiten dat het totale aantal appels meer dan 9 bedraagt. Zo weten ze dat er in totaal 21 zijn.

