Los jij onze maandagpuzzel op? Kraak het cijferslot

25 mei 2020

08u00

Een nieuwe week, een nieuwe maandagpuzzel. Slaag jij erin om de onderstaande code te kraken en het cijferslot te openen?

Je moet een code van drie cijfers ontfutselen. Je krijgt vijf hints:

682: Eén cijfer is juist en staat op de juiste plaats.

614: Eén cijfer is juist, maar staat op de verkeerde plaats.

206: Twee cijfers zijn juist, maar beide staan op de verkeerde plaats.

738: Alle cijfers zijn verkeerd.

380: Eén cijfer is juist, maar staat op de verkeerde plaats.

Oplossing

Het getal is 042.

Je kan best alle hints bekijken en gaandeweg cijfers elimineren. Uit de vierde hint wordt duidelijk dat 7, 3 of 8 niet in het getal kunnen zitten. Dan maakt de vijfde hint duidelijk dat 0 wel in het getal voorkomt, maar niet op die plaats. In de derde hint wordt gesuggereerd dat 0 ook daar niet op z’n plaats staat, dus dan moet het getal wel beginnen met 0.

Daarna kan je 6 elimineren als een mogelijk cijfer, door de eerste en tweede hints. Dan verwijst de eerste hint dus naar 2. Je weet dan dat het getal begint met 0 en eindigt met 2.

De tweede hint biedt de uiteindelijke oplossing: het resterende cijfer kan enkel 4 zijn, en niet 1, want het juiste cijfer staat niet op de juiste plaats. Het getal is dus 042.

