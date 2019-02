Los jij onze maandagpuzzel op? Kraak de geheime code van de herenclub kg

04 februari 2019

08u00

Bron: Populare Science 0 Het leukste van het web We starten de week zoals gewoonlijk met een maandagpuzzel. In dit raadsel is het de bedoeling om de code te kraken die door de leden van een oude herenclub wordt gebruikt. Tip: probeer het niet te ver te gaan zoeken.

Een man probeert een exclusieve herenclub binnen te geraken. Nadat hij even de deur van de club in het oog houdt, merkt hij dat de leden een soort van geheime toegangscode gebruiken. Wanneer iemand de ingang van de club benadert, gaat de deur op een kier en krijgen ze van de buitenwipper een getal toegefluisterd. De leden beantwoorden dat met een eigen getal en worden daarna binnengelaten.



Zo krijgt de eerste persoon die aan de deur staat het getal “12" te horen, waarop hij “6" antwoordt. De volgende krijgt “6", waarop hij “3" antwoordt.



Op dat moment denkt de luistervink de code door te hebben. Hij stapt zelfzeker op de deur af en luistert naar de buitenwipper. Hij krijgt het getal “10", waarop hij overtuigd “5" antwoordt. Maar in plaats van open te zwaaien, gaat de deur weer dicht. De man had het fout.

Vraag

Wat had de man eigenlijk moeten antwoorden om binnengelaten te worden?

Antwoord

De man had “vier" moeten zeggen.

De man dacht dat de leden de getallen simpelweg door twee deelden, maar de code zat anders in elkaar. De leden telden de letters van elk woord: het woord “twaalf” heeft zes letters, “zes” heeft drie letters. “Tien” heeft vier letters, en niet vijf, dus de man bleef in de kou staan.