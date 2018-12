Los jij onze maandagpuzzel op? Kop of munt? kg

10 december 2018

08u00

Bron: Brilliant.org 0 Het leukste van het web We vliegen de week weer in met een maandagpuzzel. Deze keer leggen we je een simpele vraag voor. Iedereen weet hoeveel kans je hebt op kop of munt als je een geldstuk tost. Maar weet jij het antwoord op onderstaande vraag ook?

Als je een perfect evenwichtig muntstuk twee keer opgooit, dan is er 50 procent kans dat het geldstuk één keer op kop landt en één keer op munt landt.



Stel dat je diezelfde munt vier keer opgooit. Is de kans om twee keer kop en twee keer munt (in eender welke volgorde) te hebben dan ook 50 procent?

Oplossing

Nee, de kans dat je in dit geval twee keer munt en twee keer kop gooit, is minder dan vijftig procent.

Het klinkt tegenstrijdig, maar toch is het waar. Er zijn verschillende methoden omdat uit te wijzen, maar hieronder een heel eenvoudige.



Stel dat je vier muntstukken op een rij hebt liggen om de vier worpen te vertegenwoordigen. Je kan ze op zestien verschillende manieren organiseren (of 24), want elke munt heeft twee mogelijke uitkomsten: kop (K) of munt (m).



In zes van de zestien scenario’s krijg je zowel twee keer kop als twee keer munt:



KKMM

KMKM

MMKK

MKMK

MKKM

KMMK



Dat geeft een kans van 6/16, of 3/8. Minder dus dan 1/2 of 50 procent.

