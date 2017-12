Los jij onze maandagpuzzel op? In welk vak valt de bal? avh

Wij trappen elke week op gang met een puzzel. Deze week wagen we ons aan een beetje kansberekening.

Opzet

Op deze figuur zien we hoe een paarse bal door een veld van pinnen valt om uiteindelijk in een vak (1 tot 6) te belanden.

Wanneer de bal op een pin valt, is de kans fifty fifty dat hij er links of rechts van valt.

Vraag

Als de bal start vanaf het punt op de figuur, in welk vak heeft hij dan het meeste kans om te vallen?

De oplossing vind je onderaan dit artikel.

Oplossing

De bal heeft het meeste kans om in vak 4 te vallen.

Dit raadsel is een variatie op de driehoek van Pascal. De driehoek is genoemd naar de Franse wiskundige Blaise Pascal (1623 - 1662), die de eerste was die ermee rekende.

Een getal in de driehoek geeft het aantal wegen aan vanaf de top naar de plaats van dat getal. Omdat er steeds 2 keuzen zijn om de weg naar onder te vervolgen, is de som van de getallen op een rij de overeenkomstige macht van 2.

De driehoek van Pascal

In het geval van deze puzzel ziet de driehoek er zo uit:

