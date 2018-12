Los jij onze maandagpuzzel op? Iedereen kan toch tot 17 tellen, of niet? kg

31 december 2018

08u00

Bron: Brilliant.org 0 Het leukste van het web We vliegen de week weer in met een maandagpuzzel. In dit raadsel vragen we je enkel om tot 17 te tellen. Simpel, toch? Belangrijk: er zit wel een addertje onder het gras.

Het doel is om zo snel mogelijk van het cijfer 1 naar 17 te geraken. Je mag maar twee basisoperaties gebruiken: 1 bijtellen of vermenigvuldigen met 3.



Dit is bijvoorbeeld een manier om in tien stappen 17 te bereiken:



1 * 3 = 3

3 * 3 = 9

9 + 1 = 10

10 + 1 = 11

11 + 1 = 12

...

16 + 1 = 17



Vraag

Wat is het minst aantal bewerkingen die je moet uitvoeren voor je aan 17 zit?

Oplossing

Je hebt minstens zes bewerkingen nodig om van 1 naar 17 gaan.

Dit raadsel is een fluitje van een cent, zodra je begint bij 17. In dat geval moet je van 17 terugtellen met de bewerkingen -1 en :3. Telkens je een drievoud tegenkomt, deel je dat door 3. Van de rest trek je telkens 1 af.



Dat geeft de volgende stappen:



17 - 1 = 16

16 - 1 = 15

15 : 3 = 5

5 - 1 = 4

4 - 1 = 3

3 : 3 = 1



In totaal doe je zes keer een bewerking.