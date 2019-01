Los jij onze maandagpuzzel op? Hoeveel eieren leggen deze kippen in 100 dagen? kg

14 januari 2019

08u00

We trappen de week weer op gang met een maandagpuzzel. Dit raadsel draait rond de kip en het ei (of liever véél kippen en véél eieren): kan jij uitdokteren hoeveel eieren honderd kippen kunnen leggen in honderd dagen?

Een amateur-pluimveehouder roept jouw hulp in. Hij heeft twee kippen onder zijn hoede. Zij leggen samen in totaal twee eieren in twee dagen tijd.



De kippenboer in spe vraagt zich af hoeveel eieren hij op termijn zal kunnen verkopen als hij het groter aanpakt.

Vraag

Hoeveel eieren leggen honderd kippen in honderd dagen tijd? Neem aan dat de kippen allemaal aan een constant en gelijk tempo leggen.

Oplossing

Honderd kippen leggen in honderd dagen tijd 5.000 eieren.

Het raadsel is niet zo moeilijk, maar wel een doordenkertje. Als je weet dat twee kippen twee eieren leggen in twee dagen, dan leggen honderd kippen honderd eieren in twee dagen, dat spreekt voor zich.



Het enige wat je eigenlijk nog moet doen, is de tijd incalculeren: je maakt van die twee dagen honderd dagen (* 50). Hetzelfde doe je met de eieren:



100 * 50 = 5.000



Vandaar: samen leggen de honderd kippen in honderd dagen 5.000 eieren.

Het antwoord wordt nog duidelijker als je nagaat hoeveel eieren één kip gemiddeld per dag legt. Je weet al dat twee kippen in twee dagen twee eieren leggen. Dat betekent dat één kip gemiddeld 0,5 ei per dag legt.



Bereken daarna hoeveel eieren de honderd kippen in één dag leggen:



0,5 x 100 = 50



Bereken daarna de hoeveelheid voor honderd dagen:



50 x 100 = 5.000