Los jij onze maandagpuzzel op? Hoelang duurt een kwartier? kg

20 augustus 2018

08u00

Bron: Popular Mechanics 0 Het leukste van het web We trappen de week af met een maandagpuzzel. Vergeet even dat je voortdurend een klok, stopwatch en timer voorhanden hebt in je telefoon. Kan jij vijftien minuten meten met niets anders dan deze twee oude zandlopers?

Deze week houden we het kort, maar krachtig. Voor je staan twee zandlopers. De grootste meet exact elf minuten uit, de kleinere slechts zeven minuten. Hoe kan je precies vijftien minuten meten met enkel deze twee zandlopers?



Let op: er zijn meerdere mogelijkheden. Er is echter maar één manier om exact vijftien minuten uit te meten in slechts vijftien minuten. Kan jij een manier vinden om een kwartier te meten zonder over de tijd te gaan?

Oplossing

Manier 1: 22 minuten in totaal

Eén manier om vijftien minuten te meten gaat als volgt:

• Begin door beide zandlopers tegelijkertijd om te draaien.



• Pas wanneer de zandloper van zeven minuten volledig is doorgelopen, begin je te meten voor de vijftien minuten.



• Vier minuten later zal ook de zandloper van elf minuten volledig zijn doorgelopen. Je draait hem onmiddellijk opnieuw om en laat hem nog eens lopen. Op het moment dat de grote zandloper al zijn korrels heeft laten vallen, zijn er vijftien minuten om.

In totaal heb je echter 22 minuten nodig om tot die conclusie te komen. Er is nog een veel efficiëntere manier die slechts vijftien minuten in beslag neemt.

Manier 2: 15 minuten in totaal

• Begin weer door beide zandlopers tegelijkertijd om te draaien.



• Wanneer de zandloper van zeven minuten klaar is, draai hem dan onmiddellijk opnieuw om. Er zijn nu zeven minuten gepasseerd.



• Wanneer de zandloper van elf minuten exact vier minuten later klaar is, draai de kleine zandloper dan weer om, ook al is hij nog niet volledig doorgelopen. Er zijn dan elf minuten om, en de kleine zandloper heeft nog vier minuten over.





Wanneer de kleine zandloper tot slot is doorgelopen, weet je dat er een kwartier voorbij is en heb je geen enkele minuut verspild.