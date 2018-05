Los jij onze maandagpuzzel op? Hoe snel loopt de watertank leeg? kg

21 mei 2018

08u00

Bron: Brilliant.org 0 Het leukste van het web Onze maandagpuzzel is een gegarandeerde remedie tegen de maandagblues. Haal je wiskundeknobbel maar boven en laat ons weten of jij de oplossing kan ontdekken van dit raadsel: hoe snel loopt de watertank leeg?

Opzet

Je ziet een gigantische watertank staan. De container is uitgerust met twee kranen die elk een andere doorsnede hebben. Je weet dat wanneer kraan 2 gesloten wordt, de watertank via kraan 1 leegloopt in één uur. Wanneer kraan 1 gesloten wordt, zal kraan 2 de watertank ledigen in twee uur.

Vraag

Wanneer beide kranen geopend zijn, hoelang duurt het dan voor de watertank volledig leeg is gelopen?

Oplossing

De watertank loopt door beide kranen leeg in 40 minuten.

Je kan dit raadsel makkelijk oplossen als je het kleinste gemene veelvoud van beide kranen te weten komt. Als kraan 1 de watertank ledigt in 60 minuten, en kraan 2 hetzelfde doet in 120 minuten, dan is het kleinste gemene veelvoud van beiden 120 minuten.

In die tijdsspanne zouden er drie tanken leeg kunnen lopen (kraan 2 + tweemaal kraan 1), maar we zoeken de tijdsspanne van één tank, dus delen we door drie.

Eén derde van 120 minuten is 40 minuten.