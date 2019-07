Los jij onze maandagpuzzel op? Hoe groot is de oranje vierhoek? kg

08 juli 2019

08u00

Bron: Brilliant.org 0 Het leukste van het web We starten de week met een kersverse maandagpuzzel. Haal je wiskundeknobbel maar boven. Kan jij achterhalen hoe groot de oranje vierhoek is?

Op de bovenstaande figuur zie je vierkant ABCD. Het vierkant is verdeeld in vier vierhoeken. Centraal in elke vierhoek staat de oppervlakte, behalve in de oranje vierhoek.



Kan jij de oppervlakte van de oranje vierhoek DGMH berekenen?

Oplossing

De oppervlakte is 102.



De som van de oppervlakte van de oranje en blauwe vierhoek is gelijk aan de som van de oppervlakte van de groene en rode vierhoek. Dat kan je zien als je elke vierhoek verdeelt in twee driehoeken door een lijn te trekken van M tot de uiterste hoek.

Je krijgt dus acht driehoeken (hier benoemd met K1 tot K8). De som van de driehoeken die tegenover elkaar liggen is ook gelijk:



K1 + K5 = K3 + K7

K2 + K6 = K4 + K8



Voeg beiden samen:



(K1 + K2) + (K5 + K6) = (K3 + K4) + (K7 + K8)

(K1 + K2) + 60 = 93 + 69

K1 + K2 = 102