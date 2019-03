Los jij onze maandagpuzzel op? Het zwembad met vier kranen kg

25 maart 2019

08u00

Bron: Mathisfun 0 Het leukste van het web Zoals gewoonlijk trekken we de week op gang met een maandagpuzzel. Het lenteweer laat nog even op zich wachten, maar in afwachting van de zomerse temperaturen vullen wij alvast het zwembad. Weet jij hoelang dat zal duren?

Een zwembad heeft vier kranen. Als de eerste kraan (A) openstaat, duurt het twee dagen om het zwembad te vullen. Met de tweede kraan (B) duurt het drie dagen, terwijl de derde kraan (C) er vier dagen over doet. De vierde kraan (D) is het snelst: daarmee is het zwembad al in zes uur vol.

Vraag

Hoelang duurt het om het zwembad te vullen als alle vier de kranen tegelijkertijd openstaan?

Oplossing

Het duurt ongeveer 4 uur en 43 minuten om het zwembad te vullen.

Er zijn verschillende manieren om het raadsel op te lossen. Je kan beginnen door te berekenen hoeveel zwembaden de kranen per dag zouden kunnen vullen.

Kraan A vult één zwembad op twee dagen, dus 1/2 zwembad per dag.

Kraan B vult 1/3 zwembad per dag.

Kraan C vult 1/4 zwembad per dag.

Kraan D vult 4/1 zwembad (of gewoon vier zwembaden) per dag.



Als we dat in een formule gieten en vereenvoudigen, krijgen we het volgende:



(A + B + C + D) * tijd = 1 zwembad

(1/2 + 1/3 + 1/4 + 4/1) * tijd = 1

(6/12 + 4/12 + 3/12 + 48/12) * tijd = 1

(61/12) * tijd = 1



Dat kunnen we in de formule omdraaien:



tijd = 12/61 dag



Het hele zwembad wordt dus gevuld in 12/61 van een dag. In mensentaal wordt dat ongeveer 4,72 uur, oftewel 4 uur en 43 minuten.