Los jij onze maandagpuzzel op? Het eiland met ridders, schurken en jokers

11 november 2019

Het weekend is achter de rug en een nieuwe week breekt aan: dat vraagt om een maandagpuzzel. Kan jij het hoofd koel houden op het eiland met ridders, schurken en jokers?

Je zet je ontdekkingsreis van vorige week verder. Dit keer zit je op een eiland dat bevolkt wordt door drie bevolkingsgroepen: ridders die altijd de waarheid vertellen, schurken die altijd liegen en jokers die zowel liegen als de waarheid kunnen spreken. Jokers kiezen overigens geheel willekeurig wanneer ze liegen of niet.



Je komt oog in oog te staan met drie mannen die elk tot een andere groep behoren: een ridder, een schurk en een joker. Zij weten van elkaar wel tot welke groep ze behoren, maar jij niet. Hoe kom je te weten wie wie is?

Oplossing

Je stelt eerst aan elke man dezelfde vraag: “Ben je een joker?” De ridder zal altijd “nee” antwoorden, terwijl de schurk altijd “ja” zal antwoorden. De joker kiest op zijn beurt of hij een leugen vertelt of hij de waarheid spreekt en kan dus zowel “ja” als “nee” antwoorden. Dit zijn de mogelijke scenario’s:

Ridder zegt “nee” (waarheid), schurk zegt “ja” (leugen) en joker zegt “ja” (waarheid).

OF

Ridder zegt “nee” (waarheid), schurk zegt “ja” (leugen) en joker zegt “nee” (leugen).



In beide gevallen ga je even verder met degene die afwijkend antwoordt. Dan ben je zeker dat je de ridder of de schurk hebt geïdentificeerd. Je kan uit hun antwoorden afleiden welke van de twee je hebt ontmaskerd (ridder = de enige “nee”, schurk = de enige “ja”).



Die persoon gebruik je vervolgens om de andere twee te herkennen. Wijs iemand van het overblijvende duo aan en vraag de schurk/ridder: “Is dit de joker?” Aangezien je weet hoe de persoon antwoordt, kan je afleiden wie de joker is. De ridder zal waarheidsgetrouw “ja” antwoorden als je de joker aanwijst en “nee” als je de schurk aanwijst. De schurk zal het tegenovergestelde antwoorden.