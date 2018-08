Los jij onze maandagpuzzel op? Een rekening delen onder vrienden: niet altijd zo simpel kg

13 augustus 2018

08u00

Bron: Mind Your Decisions 0 Het leukste van het web We starten de week zoals gewoonlijk met een maandagpuzzel. Deze keer gaat het om een eenvoudige doordenker. Maar als jij al eens een rekening hebt verdeeld onder vrienden, dan zal je weten dat dat niet voor iedereen evident is.

Twee vrienden besluiten met het mooie weer te gaan picknicken. Ze hebben gigantisch veel honger: Rik neemt vijf pizza’s mee, terwijl Jan het op drie pizza's houdt.

In het park komen ze toevallig een derde vriend, Karel, tegen. Des te meer zielen, des te meer vreugd, en dus verdelen de drie mannen de lunch. Iedereen krijgt exact evenveel.



Na afloop wil Karel zijn vrienden terugbetalen voor de pizza. Hij heeft slechts 8 euro bij.



“Prima”, zegt Jan. “Dan geef je elk van ons 4 euro.”



“Niet akkoord”, onderbreekt Rik. “Ik had vijf pizza’s bij, dus ik verdien 5 euro. Jij krijgt 3 euro.”

Karel komt tussen. Hij stelt een oplossing voor die beide vrienden zelf niet hadden bedacht, maar waar ze uiteindelijk niet anders dan akkoord mee kunnen gaan.

Vraag

Hoe verdeelt hij de 8 euro onder zijn twee maten zodat hij exact betaalt wat de twee toekomt?

Oplossing

Rik krijgt 7 euro, en Jan krijgt 1 euro.

Om de acht pizza’s gelijk te verdelen, moeten ze in minstens 24 stukken gesneden worden, oftewel elke pizza in drie stukken. Ieder krijgt acht stukken.

Rik en Jan zullen ieder toekomen met hun eigen pizza. De overblijvende stukken gaan naar Karel.

Dat betekent dat Rik acht stukken houdt, en nog zeven stukken overheeft om aan Karel te geven. Jan houdt acht stukken, en heeft nog maar één stuk over om aan Karel te geven. De verdeling wordt uitgebeeld in onderstaande afbeelding, voor het gemak met cirkeldiagrammen:

En dan wordt het meteen heel duidelijk hoe het geld verdeeld moet worden. Zo is het eerlijk om Rik 7 euro te geven en Jan 1 euro, in plaats het geld gelijk te verdelen of het te verdelen op basis van het aantal meegebrachte pizza's.

Meer over Rik

Karel

Jan