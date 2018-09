Los jij onze maandagpuzzel op? Doorzie jij de list van deze geleerde? kg

10 september 2018

08u00

Bron: Popular Mechanics 0 Het leukste van het web Een nieuwe week begint, en dat vieren we met een maandagpuzzel. Dit raadsel is een klassieker onder de logische breinbrekers. Kan jij uitleggen wat er misgaat in het mentale schaakspel tussen geleerde en apotheker?

In een koninkrijk hier ver vandaan wordt een kruid ontdekt met bijzondere krachten. In de eerste plaats is het enorm giftig. Wanneer een gif op basis van het plantje ingenomen wordt, sterft het slachtoffer binnen het uur. Maar het kan ook dienen als remedie: het gif kan enkel tegengewerkt worden door een nog krachtiger gif op basis van hetzelfde kruid. Wanneer dat sterkere gif wordt opgedronken na het eerste, werkt het net als een antigif en blijft het slachtoffer in leven.



De koning van het verre land is uiteraard geïnteresseerd in de krachten van het kruid. Hij wil het gebruiken om het sterkste gif ter wereld te brouwen, zodat hij altijd een remedie in huis heeft voor het geval hij vergiftigd wordt. Hij roept zijn beste apotheker en zijn meest gewiekste geleerde bij zich.



"Jullie zullen beiden een gif brouwen van het kruid", beveelt hij. "Volgende week drinken jullie eerst het gif van de ander en daarna je eigen gif. Wie het sterkste gif heeft gemaakt, zal overleven. De ander zal sterven."

Volgende week drinken jullie eerst het gif van de ander en daarna je eigen gif. Wie het sterkste gif heeft gemaakt, zal overleven.

De apotheker en de geleerde gaan onmiddellijk aan het werk. Al snel komt de geleerde echter tot het besef dat hij nooit de apotheker zal kunnen evenaren. Hij besluit een list te verzinnen.



De apotheker is na enkele dagen al bijna klaar met zijn gif. Maar dan beseft ook hij dat er iets niet in de haak zit. Hij weet dat de geleerde een briljant man is en wellicht inziet dat de apotheker in staat is om het sterkste gif te produceren. De geleerde moet dus wel een plan hebben om zijn eigen leven te redden, redeneert de apotheker. Hij bedenkt een eigen strategie om de geleerde te dwarsbomen.



De week erop komen de twee mannen weer bij de koning. Ze drinken elkaars brouwsel, daarna hun eigen brouwsel en vervolgens gebeurt het ondenkelijke: de geleerde sterft en de apotheker blijft leven. De koning krijgt niet wat hij wilt.

Vraag

De vraag is simpel: wat is er gebeurd? Hoe slaagde de apotheker erin te overleven? En waarom overleed de geleerde, ondanks zijn list?

Oplossing

Noch de geleerde, noch de apotheker dronken gif bij de koning.

De geleerde wist dat hij nooit een gif kon brouwen dat sterker was dan dat van de apotheker. Daarom was dit zijn plan: hij zou een zwak gif drinken, net voor hij aankwam bij de koning. Daarna zou hij het gif van de apotheker drinken, dat veel sterker zou zijn. Zijn eigen "gif", dat hij daarna zou moeten opdrinken en moest delen met de apotheker, bestond uit gewoon water. Gewenste resultaat: het sterkere gif van de apotheker zou het zwakkere gif dat de geleerde had opgedronken opheffen. De apotheker zelf zou sterven, omdat hij eerst zijn eigen gif en daarna water had gedronken.



De apotheker, zelf niet van de domsten, had die list allang door. Het enige wat hij kon doen om het trucje te omzeilen, was om ook water te presenteren als zijn "gif".



Op het moment zelf drinken zowel de geleerde als de apotheker twee keer water. Omdat de geleerde eerst een zwak gif had gedronken, valt hij morsdood neer. De apotheker overleeft. En de koning heeft enkel twee glazen water, in plaats van het sterkste gif ter wereld.