Los jij onze maandagpuzzel op? Dit vraagstuk krijgen Chinese kinderen op de lagere school kg

04 maart 2019

08u00

Bron: Mind Your Decisions 0 Het leukste van het web Het is maandag en dat betekent natuurlijk een kersverse maandagpuzzel. Dit vraagstuk kregen enkele Chinese leerlingen op de basisschool naar verluidt als huiswerk mee. Kan jij het ook oplossen?

Op de onderstaande figuur zie je een kat en een schildpad die om de beurt op tafel zitten. Als de kat op tafel zit, meet de afstand van het topje van zijn oren tot het schild van de schildpad op de grond 170 centimeter. Omgekeerd is de afstand 130 centimeter.

Vraag

De vraag is simpel: hoe hoog is de tafel?

Oplossing

De tafel is 150 centimeter hoog.

Je kan de puzzel oplossen met algebra, maar er is ook een visuele manier waardoor je helemaal niets hoeft te berekenen.



Stel je voor dat je de twee tafels, dieren inclusief, op elkaar zet. De afstand tussen het topje van de kat op de tafel en het topje van de kat op de grond meet 300 centimeter.

Die afstand is exact twee tafels hoog. (Want de kat die je meetelt op de tafel, tel je op de grond uiteraard niet meer mee: je kan de accolade dus gewoon opschuiven.) Twee tafels zijn 300 centimeter, dus is één tafel 150 centimeter hoog.

Deze puzzel is een bewerking van Presh Talwalkar. Voor de oplossing kan je ook onderstaande video bekijken of de uitleg lezen op de website van Mind Your Decisions.