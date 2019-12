Los jij onze maandagpuzzel op? Dit raadsel kan je oplossen zonder te rekenen kg

16 december 2019

08u00

Bron: Brilliant.org 0 Het leukste van het web We vliegen de week weer in met een maandagpuzzel. Het moet niet altijd moeilijk zijn. Deze puzzel zou je eventueel met allerlei wiskundige formules kunnen oplossen, maar uiteindelijk volstaat het om een beetje logisch na te denken. Zie jij de oplossing?

In bovenstaande figuur worden drie vierkanten afgebeeld die een kleiner vierkant precies in het midden snijden. De ‘onbedekte’ delen van het kleinere vierkant zijn gekleurd. Hoeveel procent van het vierkant is gekleurd?

Oplossing

25 procent van het kleinere vierkant is gekleurd.

Elk vierkant bedekt exact een kwart van het kleinere vierkant. Dat komt omdat de hoek van elk vierkant exact in het middelpunt van het kleinere vierkant staat. Hoe je ze ook draait of keert, ze snijden altijd één vierde af. Er zijn drie vierkanten, en dus is er drie vierde, oftewel 75 procent, bedekt. Conclusie: 25 procent is gekleurd.