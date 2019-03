Los jij onze maandagpuzzel op? Dit is het ideale raadsel om vrienden te verbazen kg

18 maart 2019

08u00

Bron: Borrett.id.au 0 Het leukste van het web Het is weer maandag, en dat betekent natuurlijk een nieuwe maandagpuzzel. Dit raadsel kan je zelf eens bovenhalen op een feestje of op café, als je vijf of zes dobbelstenen bij je hebt. Zodra jij het spel doorhebt, wordt het heel leuk om anderen te zien raden.

In het dobbelspel ‘Bloemblaadjes rond de roos’ is het de bedoeling dat het spel wordt gespeeld door iemand die het kent, terwijl een andere persoon moet raden hoe het spel in elkaar zit.



Tijdens het spel gooit iemand met een aantal dobbelstenen, in dit geval vijf. Degene die het spel al kent, zegt bij elke worp het juiste antwoord: een getal. Hij mag niet zeggen hoe hij bij het getal komt. Degene die het spel niet kent, moet de redenering achter het antwoord zelf ontdekken.



Om de oplossing te raden mag je maar drie dingen weten. Ten eerste: de naam van het spel is significant. Ten tweede: elk antwoord is een even getal (of nul). Tot slot: je krijgt bij elke worp het juiste antwoord, tot je het spel doorhebt. Aan jou om te raden hoe je aan de oplossing (het juiste getal) komt. Kan je het met de onderstaande worpen al raden?



Hieronder zie je een eerste voorbeeld:

Het antwoord is 2.



Tweede worp:

Het antwoord is 8.



Derde worp:

Het antwoord is 14.



Vierde worp:

Het antwoord is 0.



Vijfde worp:

Het antwoord is 4.

Vraag

Weet je al hoe het spel in elkaar zit? Probeer het antwoord te raden bij de onderstaande worp.

Oplossing

Het antwoord is 4.

Technisch gezien mag je het antwoord niet verklappen, tenzij de andere het juist heeft geraden, maar we maken voor jou een uitzondering.



Hoe kom je nu bij zo'n antwoord? Simpel: je telt het aantal ‘bloemblaadjes’ rond de ‘roos’. In het spel is het middelste oog van de dobbelsteen de ‘roos’. Het is de bedoeling dat je het aantal ogen telt rond het middelste oog. Dat zijn de ‘bloemblaadjes’.



Dus bij elke worp ga je na of er een ‘roos’ is en tel je alle ogen rond dat oog samen. De ‘roos’ zelf tel je niet mee. Dus enkel als je 3 of 5 rolt, zijn er ‘bloemblaadjes’ om te tellen. Het kan dus ook dat er geen enkel ‘bloemblaadje’ is, bijvoorbeeld wanneer je alleen even getallen of een 1 rolt.



In de zesde worp werd er 2, 6, 5, 2 en 6 gerold. In de dobbelsteen met vijf ogen tel je dus één roos en vier bloemblaadjes. De rest van de dobbelstenen hebben geen roos, en tellen dus niet mee.