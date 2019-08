Los jij onze maandagpuzzel op? De onbetrouwbare klok kg

05 augustus 2019

08u00

Bron: Riddles.com 0 Het leukste van het web We vliegen de week weer in met een maandagpuzzel. Niets zo vervelend als een klok die achterloopt. Kan jij berekenen hoe laat het is?

Je hebt een oude klok hangen. Die klok loopt achter: hij verliest elk uur exact 24 minuten. Om middernacht heb je het ding nog juist gezet. Nu staan de wijzers op 3 uur. Je weet dat de klok één uur geleden is stilgevallen.

Vraag

Hoe laat is het echt? Tip: er zijn minder dan 24 uur gepasseerd.

Oplossing

Het is 6 uur.

Elk uur verliest de klok 24 minuten, dus voor elk ‘echt’ uur passeren er slechts 36 minuten op de klok. Als de klok 3 uur aangeeft, wilt dat dus zeggen dat er 180 minuten zijn gepasseerd in ‘kloktijd’, wat neerkomt op 300 minuten in ‘echte tijd’.



Aangezien de klok ook nog eens één uur (‘echte tijd’) geleden stopte, kom je uit op een totaal van 360 minuten, oftewel 6 uur.



Je kan overigens ook gewoon tellen, met aan de ene kant ‘kloktijd’ (KT) en aan de andere kant ‘echte tijd’ (ET):



KT 0:00 – ET 0:00

KT 0:36 – ET 1:00

KT 1:12 – ET 2:00

KT 1:48 – ET 3:00

KT 2:24 – ET 4:00

KT 3:00 – ET 5:00



Tel er dan nog één extra uur bij, omdat de klok volgens het raadsel al een uur geleden is stilgevallen, en je komt eveneens op 6 uur uit.

