Los jij onze maandagpuzzel op? De kleurenblinde en de rode hoed



05 februari 2018

08u00

Deze week heb je al je logisch denkvermogen nodig voor een puzzel over een kleurenblinde en een rode hoed.

Opzet

In een doos zitten twee rode hoeden en drie groene hoeden. Aaron, Bart en Caroline sluiten hun ogen, nemen elk een hoed uit de doos en zetten hem op. Wanneer ze hun ogen openen, kunnen ze niet zien welke hoed ze zelf op hebben, maar dus wel welke hoed de andere twee op hebben. Geen van de drie weet welke hoeden nog in de doos zitten.

Zowel Aaron als Bart en Caroline zijn genieën in de logica, maar één van hen is kleurenblind. Ze weten alle drie wie de kleurenblinde is.

Aaron zegt: “Ik weet de kleur van mijn hoed niet.”

Bart zegt: “Ik weet de kleur van mijn hoed niet.”

Caroline zegt: “Ik weet de kleur van mijn hoed niet.”

Aaron zegt: “Ik weet de kleur van mijn hoed niet.”

Vraag

Wie is de kleurenblinde? En welke kleur heeft zijn/haar hoed?

De oplossing vind je onderaan dit artikel.

Oplossing

De kleurenblinde is Bart. Hij heeft een groene hoed.

Laten we eerst checken wat er zou gebeuren mocht niemand kleurenblind zijn.

Aaron kan alleen weten wat de kleur van zijn hoed is als zowel Bart als Caroline een rode hoed op hebben. Maar aangezien ze niet weet welke kleur haar hoed heeft, ziet ze ofwel twee groene hoeden ofwel een rode en een groene.

Bart weet dit. Dus als Bart ziet dat Caroline een rode hoed op heeft, dan zou hij daaruit kunnen afleiden dat hij zelf een groene hoed draagt. Aaron kan namelijk maar één rode hoed zien. Maar omdat Bart ook niet weet welke kleur zijn hoed heeft, kunnen we uitsluiten dat Caroline een rode hoed op heeft.

Nu zowel Aaron als Bart gezegd hebben dat ze de kleur van hun hoed niet weten, weet iedereen (ook Caroline) dat Caroline een groene hoed draagt.

MAAR iemand is kleurenblind.

We weten al dat Caroline niet kleurenblind kan zijn, want zij zal dankzij de logica hierboven altijd de kleur van haar hoed weten, zelfs al mocht ze de kleurenblinde wel zijn.

Aaron kan ook niet de kleurenblinde zijn. Want mocht hij dat wel zijn, dan was zijn eerste statement betekenisloos. Maar nadat zowel Bart als Caroline hebben gezegd dat ze de kleur van hun hoed niet weten, zegt Aaron nóg eens dat hij de kleur van zijn eigen hoed niet weet. Dat zou hij niet doen mocht hij de kleurenblinde zijn.

De kleurenblinde is dus Bart en omdat de andere twee de kleur van hun hoed niet weten, moet zijn hoed groen zijn.