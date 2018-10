Los jij onze maandagpuzzel op? De kikker in de put kg

Een nieuwe week staat voor de deur, en dus schotelen we je een maandagpuzzel voor. Dit raadsel lijkt misschien eenvoudiger dan het is, maar toch denk je beter twee keer na voor je antwoordt.

Een kikker bevindt zich op de bodem van een dertig meter diepe put. Elke dag heeft hij genoeg energie om één sprong te wagen waarmee hij telkens drie meter hoger op de muur van de put belandt. De rest van de dag houdt hij zich krampachtig vast, maar 's nachts lost zijn grip en glijdt hij telkens weer twee meter naar beneden.

Vraag

Hoeveel dagen heeft de kikker nodig om uit de put van dertig meter diep te ontsnappen?

Oplossing

De kikker heeft 27 dagen nodig om uit de put te springen.

In eerste instantie zal je moeten uitrekenen hoeveel meter de kikker per dag vooruit geraakt. Dat is simpel: één meter, want hij springt drie meter omhoog en glijdt twee meter terug.



De put is dertig meter diep, waardoor je misschien geneigd bent om te denken dat de kikker dertig dagen doet over zijn klim. In realiteit kan hij op dag 27 ontsnappen: hij heeft dan al 27 meter achter de rug en overbrugt de laatste drie meter met één enkele sprong.

