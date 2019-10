Los jij onze maandagpuzzel op? Cryptisch in de file kg

14 oktober 2019

08u00

Bron: Mensa.org.uk 0 Het leukste van het web Een nieuwe week, een nieuwe maandagpuzzel. Vanochtend zelf in de file gestaan? Dan is dit raadsel misschien wel heel herkenbaar. Kan jij berekenen hoeveel kilometers tijdens deze lange rit worden afgelegd?

Katrien is al urenlang onderweg met de auto, maar heeft heel wat tijd verloren door de files op haar route.



In het eerste uur van de rit reed ze slechts één vijfde van de totale afstand tot haar bestemming.



In het tweede uur reed ze één derde van de resterende afstand.



In het derde uur geraakte ze nog één vierde verder en in het vierde uur overbrugde ze nog de helft van de overblijvende kilometers.



Nu heeft ze nog 18 kilometer te gaan.

Vraag

Hoeveel kilometer moet ze in totaal afleggen voor ze haar bestemming bereikt?

Oplossing

In totaal moet ze 90 kilometer afleggen.

Om de oplossing te vinden moet je terugrekenen tot je aan het totaal aantal kilometers komt. Dat levert uiteindelijk het volgende op:



Vierde uur: helft gereden, 18 km resterend (=1/2)

18 * 2 = 36



Derde uur: één vierde gereden, 36 km resterend (=3/4)

36/3 = 12

36 + 12 = 48



Tweede uur: één derde gereden, 48 km resterend (=2/3)

48/2 = 24

48 + 24 = 72



Eerste uur: één vijfde gereden, 72 km resterend (=4/5)

72/4 = 18

72 + 18 = 90