Los jij onze maandagpuzzel op? Bevrijd de mieren

15 juli 2019

08u00

Op de afbeelding zie je twee tandwielen met daarop twee mieren. Het grijze tandwiel draait in wijzerzin en heeft 20 tanden. Het rode tandwiel draait tegen de klok in en heeft 30 tanden.

Op de afbeelding zie je twee tandwielen met daarop twee mieren. Het grijze tandwiel draait in wijzerzin en heeft 20 tanden. Het rode tandwiel draait tegen de klok in en heeft 30 tanden.



De mieren blijven stilzitten en draaien dus met de tandwielen mee. Zodra ze aan één van de platformen komen, kunnen ze eventueel van het tandwiel stappen en hun weg vervolgen.

Vraag

Hoeveel keer moet het grijze tandwiel draaien zodat de mieren op hetzelfde moment kunnen ontsnappen?

Oplossing

Het grijze tandwiel moet 2 1/4 keer draaien.

Er zijn verschillende manieren om dit raadsel op te lossen. Een eenvoudige (zij het niet zo wiskundige) manier is om simpelweg de tanden te tellen. De mier op het kleine tandwiel is 5 tanden verwijderd van het platform. De mier op het rode tandwiel is 15 tanden verwijderd. Dat betekent dat we een gemeenschappelijk veelvoud moeten vinden van 5 en 15 waarbij beide mieren zich bovenaan bevinden.



Het eerste veelvoud, 15, is niet het juiste: in dat geval komt de mier op het grijze tandwiel wel bovenaan, maar de mier op het rode tandwiel komt 10 plaatsen te ver uit.



Ook 30 zou niet lukken. In dat geval staat het grijze tandwiel 15 plaatsen te ver, terwijl het rode tandwiel 5 plaatsen te ver komt.



Het volgende veelvoud lukt wel. Als de tandwielen 45 plaatsen opschuiven, dan komen beide mieren bovenaan. Het rode tandwiel is dan één keer volledig gedraaid en doet er de nodige 15 plaatsen bij. Het grijze tandwiel, met 20 tanden, heeft twee keer en een kwart gedraaid (45/20 = 2,25).