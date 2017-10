Los jij onze maandagpuzzel op? Ben jij de slimste HLN-lezer? door: Arno Van Hauwermeiren

08u00 0 avh Het leukste van het web Deze week ziet de maandagpuzzel er uitzonderlijk een beetje anders uit. We geven het antwoord niet onmiddellijk, simpelweg omdat wij het juiste antwoord zelf nog niet weten. Enkel de allerslimste HLN-lezer kan deze puzzel kraken.

Jouw opdracht is simpel: mail ons een getal door

De winnaar en dus de slimste HLN-lezer is diegene die het laagste getal doorstuurt dat niemand anders ook doorstuurt. Jouw getal moet dus zo laag mogelijk én uniek zijn.

Belangrijk: jouw getal moet een positief geheel getal zijn. Dus: 1 of elk ander getal groter dan 1. 0 is niet toegestaan.

Hoe pak je dit het beste aan?

1 is het laagst mogelijke getal, maar als iemand anders dan jij ons ook 1 doorstuurt, dan verlies je. Dus misschien is 1 een slechte strategie, tenzij jij toch de enige bent die 1 doorstuurt natuurlijk...

Het komt er dus op aan een getal te kiezen dat én zo laag mogelijk is én uniek is. Want als er ook maar één andere persoon met hetzelfde getal op de proppen komt, dan verlies je. Er kan maar één winnaar zijn: diegene met het laagste unieke getal.

Je kan jouw getal tot 15.00u doormailen naar arno.van.hauwermeiren@persgroep.be.

Je mag slechts één getal doormailen. Als je meerdere getallen mailt, dan is alleen het laagste getal geldig.

Dit is jouw kans om alle andere lezers te slim af te zijn. Om 18.00u maken we bekend wie zich de slimste HLN-lezer mag noemen.

Veel succes!