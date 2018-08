Los jij onze maandagpuzzel op? Appelen en peren kg

27 augustus 2018

08u00

Bron: Popular Mechanics 0 Het leukste van het web We starten de week met een nieuwe maandagpuzzel. Appelen vergelijk je best niet met peren, maar in deze klassieke breinbreker vragen we je net om dat wel te doen. Kan jij ontdekken welke fruitsoort er in welk krat zit?

Stel, je bent op de markt en wordt aangeklampt door een guitige marktkramer. Het is bijna middag, en hij zit nog met een hoop fruit dat hij dringend wil verkopen, dus hij stelt voor om een spel te spelen. Win je, dan krijg je zijn koopwaar gratis mee naar huis.



Hij zet je drie houten kratten voor en vertelt je dat er in één van de kratten appelen zitten, in de ander peren en in de derde zowel appelen als peren. Je kan niet zien wat er in welk krat zit, maar merkt meteen op dat er wel etiketten zijn bevestigd op de dozen. Elk etiket verwijst naar een fruitsoort: een ‘A’ voor appelen, ‘P’ voor peren en ‘A+P’ voor de mix.



Voor je je mond open kan doen, verklapt de marktkramer dat de etiketten verkeerd geplakt zijn. Geen van de drie kratten heeft een juist label gekregen. Het is aan jou om te bepalen welk fruit in welke doos zit. Je mag één keer aan de marktkramer vragen om een stuk fruit uit één van de kratten te halen en dat aan jou te tonen.

Vraag

Hoe ontdek je hoe het fruit verdeeld is onder de kratten?

Oplossing

Je vraagt de marktkramer om je een stuk fruit te tonen uit het krat met etiket 'A + P'.



De enige manier om absoluut zeker te zijn wat er in welk krat zit, is om eerst te ontdekken welke fruitsoort krat 'A + P' verbergt. Je weet immers dat het label fout is en dat er sowieso één fruitsoort in het krat zit.



Als de marktkramer een appel bovenhaalt, dan is dat het krat met appelen. Nu kan je ook deduceren wat er in de twee andere kratten zit.



Net omdat de etiketten fout zijn, wist je immers al dat het krat met 'P' twee mogelijke dingen kon bevatten: de appelen of de mix van appelen en peren. Omdat de appelen in de 'A + P'-doos zitten, weet je dat het krat 'P' enkel nog de mix kan bevatten. Dan blijft er enkel nog het krat met etiket 'A' over: dat is gevuld met peren.



Haalt de marktkramer een peer boven uit het krat met 'A + P', dan moet je het scenario uiteraard omdraaien. In het krat met 'A' zit dan de mix en het krat met 'P' bevat de appelen.