Los de maandagpuzzel op: ben jij slim genoeg om geheim agent te zijn? (deel 4)

30 september 2019

08u00

We vliegen de week weer in met een nieuwe maandagpuzzel en dagen je uit met een opgave uit het "officieuze CIA-quizboek". Ben jij slim genoeg om geheim agent te zijn?

Vier weken lang schotelen we je een puzzel voor uit “Ben je slim genoeg om geheim agent te zijn? – Het officieuze CIA quizboek”, een boek met meer dan duizend raadsels, breinbrekers en andere vragen voor wie droomt van een loopbaan als hedendaagse spion. Deze week: hoeveel handdrukken?



Je werkt undercover, onder de dekmantel van een functie als zakenman. Je gaat uit eten met drie zakenpartners in een restaurant. Bij aankomst hebben jullie allemaal handen geschud met elkaar. Na de voorstelronde en het uitwisselen van beleefdheden valt er een stilte. Je grijpt deze kans om de denkkracht van je zakenpartners te testen en tegelijk het ijs te breken, door aan alle drie te vragen: “Hoeveel handdrukken hebben we uitgewisseld toen we elkaar vanavond ontmoetten?”



Deze vraag heeft het gewenste effect: de drie laten hun hersens kraken en zijn het niet geheel met elkaar eens. Een van hen antwoordt dat er vier handdrukken hebben plaatsgevonden, volgens de tweede waren het er zes, en de derde zegt twaalf.



Welke van deze antwoorden is juist: vier, zes of twaalf?

Oplossing

Er vonden zes handdrukken plaats.

Niet moeilijk, alleen mag je jezelf niet vergeten mee te tellen.

