Los de maandagpuzzel op: ben jij slim genoeg om geheim agent te zijn? (deel 1)

09 september 2019

08u00

Een nieuwe week, een nieuwe maandagpuzzel. Zet je grijze massa aan het werk met deze puzzel uit het "officieuze CIA-quizboek". Ben jij slim genoeg om geheim agent te zijn?

Vier weken lang schotelen we je een puzzel voor uit “Ben je slim genoeg om geheim agent te zijn? – Het officieuze CIA quizboek”, een boek met meer dan duizend raadsels, breinbrekers en andere vragen voor wie droomt van een loopbaan als hedendaagse spion. Deze week: kraak de kluis.



Kun jij de code van de kluis kraken en de documenten eruit halen? Met uitzondering van drie getallen staan alle getallen in de buitenste ring van het cijferslot met elkaar in verband.



Kun jij uitvissen hoe de getallen verbonden zijn en welke drie getallen daarbuiten vallen? Voer deze drie getallen in om zo de kluisdeur te openen.

Oplossing

De cijfers die je moet ingeven zijn 17, 34 en 40.

Dit zijn de enige drie getallen die niet de som zijn van twee getallen uit de binnenste cirkel. De rest kan je vormen door twee getallen uit de binnenste cirkel op te tellen. Die getallen hoeven daarvoor overigens niet naast elkaar te staan.

