Liz laat iPhone vallen op balkon van flat onder haar. Haar buren zijn niet thuis en daarom gaat ze over tot drastische maatregelen Koen Van De Sype

18u40

Bron: Twitter 27 Twitter Het leukste van het web Een Canadese vrouw heeft Twitter in de ban gehouden met een verhaal over hoe ze haar mobiele telefoon terug probeerde te krijgen nadat ze die door haar eigen toedoen was kwijtgespeeld. Ze had hem laten vallen toen ze op het balkon van haar flat stond en hij was op het balkon eronder terechtgekomen. En haar onderburen bleken niet thuis te zijn.

Liz Bertorellia en haar iPhone: het blijkt een onafscheidelijk duo te zijn. Groot was dan ook haar afschuw toen haar dierbare bezit haar plots uit de handen glipte toen ze op het balkon van haar flat stond en op het balkon eronder landde. Hij bleek wel nog te werken en hulpeloos moest ze toezien hoe er meldingen van berichtjes en oproepen binnenliepen, zonder dat ze die kon beantwoorden. (lees hieronder verder)

What did I do tonight? Oh ya know, dropped my phone off balcony to the unit below. Watchin' notifications roll in from afar is devastating. pic.twitter.com/o9lR3iqehc Liz Bertorelli ⚡️(@ liznlbee) link

Al snel krijgt ze door dat het leven zonder mobiele telefoon geen lachertje is voor haar. "Hou je goed daar op de derde verdieping, ik mis je nu al", tweet ze als ze 's morgens naar haar werk vertrekt. Maar daar wordt het alleen maar erger. "Ik voel me alleen en verloren als ik alle anderen hier met hun iPhone zie rondlopen. Hoe moet ik me nu trouwens bezighouden op het toilet?"



Weerbericht

En alsof dat nog niet genoeg is, wordt haar aandacht plots getrokken door het weerbericht. Want het is rond de 30 graden in Toronto. En er is onweer op komst. "Het gaat stormen en mijn iPhone zit nog altijd gevangen op het balkon op de derde verdieping. Ik hoop het beste voor je, lieve prins", klinkt het. Daarop besluit ze een extractieplan te bedenken. (lees hieronder verder)

Update: It's going to storm and my iPhone is still trapped on a third floor balcony. May the odds be ever in your favour, sweet prince ⛈ pic.twitter.com/MDSTIzbJb2 Liz Bertorelli ⚡️(@ liznlbee) link

Haar buren geven al de hele tijd niet thuis als ze op de deur gaat kloppen en daarom begint ze alternatieven te zoeken. Omdat een touwladder en een afgerichte vogel niet evident zijn, besluit ze eerst een briefje onder hun deur te schuiven. Opnieuw zonder resultaat. "Waar zitten die mensen toch de hele dag en nacht", tweet ze gefrustreerd.



Plakband

Daarop gaat ze plakband kopen. "Als ik mijn telefoon vanavond terug heb, maak ik een romantisch etentje voor twee klaar", klinkt het moedig. "Desnoods bel ik mijn vrienden die kunnen muurklimmen. Ik móét hem vanavond gewoon terug hebben, want ik heb geen andere wekker." (lees hieronder verder)

Update: I need to sleep but I will be buying these supplies tomorrow and we can all hope for the best, okay? ❤️ #thankyou4thesupport pic.twitter.com/InOPxqVfxB Liz Bertorelli ⚡️(@ liznlbee) link

Een poging om met een trekker en plakband een constructie te maken om de telefoon op te halen mislukt jammerlijk. Het goede nieuws is wel dat de iPhone na 19 uur op het balkon nog altijd werkt. "Mijn lieve prins. Kijk eens hoe allemaal die meldingen binnenlopen", tweet ze. (lees hieronder verder)

Update: Here goes nothing! pic.twitter.com/Qr495ZjsVq Liz Bertorelli ⚡️(@ liznlbee) link

OKAY TEAM! Here are all the tall objects I could find in my place + drone + dog. pic.twitter.com/c3zYXqYhpl Liz Bertorelli ⚡️(@ liznlbee) link

Tijd voor de grote middelen, lijkt ze te denken en ze haalt er nu zelfs een drone bij, die ze demonteert. Ze laat het toestel - met onderaan dubbelzijdige plakband - aan een touw naar beneden en slaagt erin om de iPhone naar een betere plaats te schuiven. Maar ophalen zit er nog altijd niet in. "Het is vooruitgang, mensen", laat ze zich niet uit het veld slaan.



Waarop ze het nog eens probeert en deze keer met meer geluk. "O mijn God, we hebben hem! We hebben hem!", klinkt het extatisch. En meer nog: ondanks een gebarsten scherm, blijkt hij nog altijd te werken en dat stemt haar blij. (lees hieronder verder)







En haar buren? Daar had ze een dag later nog altijd niet van gehoord. "Al mijn berichtjes zitten nog onder hun deur. Ik hoop dat alles goed met hen gaat, waar ze ook zijn", klinkt het nog.

Update: All the love notes I left to get my iPhone back were still at my neighbours door this am. I hope they're okay, wherever they are ❤️ pic.twitter.com/OtJeDhXhwa Liz Bertorelli ⚡️(@ liznlbee) link