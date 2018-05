Lisa, het meisje dat geboren werd op de stoep van ziekenhuis Merel van Beers

31 mei 2018

22u31

Bron: AD.nl 1 Het leukste van het web Het is het gesprek van de dag op de werkvloer, maar op de ziekenhuiskamer van pasgeboren Lisa is het een oase van rust. Dat was een paar uur eerder wel anders. Het Nederlandse meisje kwam zo snel dat ouders Thom en Stephanie niet eens op tijd in het ziekenhuis waren. Ze werd geboren in de auto, op de stoep van het Jeroen Bosch Ziekenhuis... recht in de armen van haar vader.

En daar sta je dan. Met je dochter in je handen. De navelstreng net van haar nekje gehaald. Je vrouw in de stoel van je Toyota, op de stoep van het ziekenhuis. Onwerkelijk.

"Maar toen Lisa eenmaal toch begon te huilen was alles goed." De adrenaline stroomt een paar uur later nog door z'n lijf als hij het verhaal vertelt met Stephanie en Lisa naast hem. Allemaal kerngezond. Vanavond mogen ze naar huis. Kan ze haar twee broertjes ontmoeten. Maar voor nu blijven ze nog even in het ziekenhuis, vooral ook om even bij te komen van alle commotie.

Het is een bevalling waar menig vrouw voor zou tekenen. "Binnen een half uur en twee keer persen was ze er al", vertelt Stephanie. Maar de omstandigheden waren allesbehalve ideaal. Thom reed zo snel hij kon vanuit Maren Kessel, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, maar het Jeroen Bosch Ziekenhuis bleek nét te ver. Stephanie kon de auto niet meer uit.

Thom bleef aan de zijde van Stephanie, terwijl omstaanders het ziekenhuispersoneel verwittigden. "Ik schreeuwde nogal volgens mij", zegt Stephanie. Maar toen het personeel binnen enkele minuten bij de auto was, was alle paniek verdwenen. Lisa was er al.

"We moesten vooral zorgen dat de baby warm bleef", legt gynaecoloog Mieke Kerkhof uit. "We hebben een speciale spoedkoffer voor dit soort gevallen met een navelklem, mutsje enzovoorts." Maar in de twintig jaar dat Kerkhof dit werk doet, ging deze koffer voor haar pas voor de tweede keer open. Best uniek dus. "Klopt, maar een bevalling die zo snel gaat, gaat vrijwel altijd goed." En daarin waren Thom en Stephanie gelukkig niet uniek.

Kleine Lisa, nu al een mooi verhaal.