Liefdesbrief komt na 78 jaar bij juiste ontvanger terecht: "Ik was in shock"

06 maart 2018

23u39

Sandra Jansma-Kruit uit Krommenie in Noord-Holland vond als twaalfjarig meisje een liefdesbrief uit 1940 in een leegstaand huis. Na al die jaren is het vandaag eindelijk gelukt hem aan de juiste ontvanger te adresseren. " Dan valt alles op z'n plaats", klinkt het.

"Ik was eigenlijk een beetje in shock", reageert Sandra aan NH Nieuws. Destijds liet ze al een zoekertje in de krant plaatsen, maar daar kwam nooit reactie op. Tot ze enkele dagen geleden een nieuwe poging deed. "Stiekem dacht ik: het gaat nooit lukken. Twintig jaar geleden lukte het ook niet. Maar iemand die er wat van weet, moet het toch maar zien."

Dat gebeurde dus vandaag. Sandra kreeg een bijzonder telefoontje: het was een nicht van Jo Schuurbiers, de vrouw aan wie de gevonden liefdesbrief destijds was gericht.

Intrigerend verhaal

Jo's nicht vertelde Sandra dat er een intrigerend verhaal achter de brief schuilgaat. De schrijver had namelijk al twee kinderen en was getrouwd met een andere vrouw. Maar het koppel was verwikkeld in een scheiding.

In de brief uit hij zijn liefde voor Jo. “Lieveling, ik voel me ellendig nu jij niet meer hier bent. Soms is het bijna niet uit te houden”, schreef hij. Of ook: “Ik heb een elektrische broodrooster voor je besteld, want die zijn moeilijk te krijgen in deze tijd.” De Tweede Wereldoorlog zou niet veel later losbreken.

Gelukkig getrouwd

Toch wisten ze er een sprookje van te maken met een heuse 'en ze leefden nog lang en gelukkig'. De schrijver is later alsnog getrouwd met Jo. Het koppel kreeg samen geen kinderen meer, omdat ze al ouder waren. Maar ze bleven de rest van hun leven bij elkaar.

Sandra is blij dat de liefdesbrief alsnog zijn bestemming kan bereiken. "Die hoort toch bij haar. Dan komt de brief, 78 jaar nadat die verzonden is, weer terug in de familie."