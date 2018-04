Liefde is: Kuma waakt bij haar pasgeboren puppy's in couveuse TTR

24 april 2018

Angstig kijkt hond Kuma in de couveuse naar haar drie pasgeboren puppy's. Een dierenarts in de Thaise hoofdstad Bangkok legde twee van de pasgeboren diertjes in een couveuse, zodat ze extra zuurstof kregen. Anders zouden de hondjes het niet overleven. Kuma zit er machteloos bij, hopend dat alles goed zal komen met haar puppy's. Het zijn ontroerende beelden die op enkele dagen tijd meer dan 2,4 miljoen keer bekeken werden op sociale media. Intussen stellen de puppy's het goed. "Ze zijn zo lief en we zijn blij dat ze allemaal terug thuis zijn. Kuma heeft zich echt als een heuse verpleegster gedragen. Ze bleef haar puppy’s maar in de gaten houden", aldus de baasjes van Kuma.