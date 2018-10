Lidl lanceert pizza met frikandel speciaal, én zuurkoolkroketten Marie-Louise Hoogendoorn

05 oktober 2018

12u53

Bron: AD.nl 30 Het leukste van het web Frikandelfanaten opgelet. Lidl introduceert - na de frikandellenvlaai van Aldi - de frikandelpizza. De supermarkt komt daarnaast ook met een zuurkoolkroket. De producten zijn (voorlopig) wel enkel in Nederland te koop.

Tijdens de actie (alleen op 13 en 14 oktober) liggen de schappen eenmalig vol met de nieuwe 'frikandelspeciaalpizza'. De pizza is belegd met frikandellen, mayonaise en currysaus. Bovenop zijn uitjes gestrooid.

"De frikandel is toch wel een beetje Hollands glorie, vandaar dat we deze pizza aanbieden in het weekend van de Hollandse streekweek. Zowel de pizza als de frikandel valt bij veel mensen in de smaak. Daarom vonden we dit een verrassende combinatie'', licht Christine Braun van Lidl toe.

In het Hollandse weekend zijn ook zuurkoolkroketten te koop. De 'lekkernijen' zijn alleen verkrijgbaar in de winkel, niet online.