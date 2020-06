Lidl lanceert de ‘hontein’: een fontein voor je hond KVDS

22 juni 2020

16u09 0 Het leukste van het web Het belooft een warme zomer te worden en dan is het belangrijk om ook de dieren niet te vergeten. Vanaf zaterdag kan je bij warenhuisketen Lidl daarom een ‘hontein’ kopen: een fontein voor je hond. Het dier kan het toestel zelf bedienen met zijn poot als het toe is aan verfrissing.

Geef toe: niets zo leuk als een frisse douche als de temperaturen de pan uit swingen. Dat is niet anders voor honden en daarom kan je vanaf dit weekend een speciale ‘hontein’ van Zoofari kopen bij Lidl.

De ‘hontein’ heeft drie verwisselbare sproeiers voor verschillende waterstralen. Je kan ook de waterdruk aanpassen. Het enige wat je nodig hebt, is een eenvoudige aansluiting voor een standaard tuinslang.



Interesse? Dan kan je vanaf zaterdag terecht in je lokale filiaal van Lidl. Het is ook mogelijk om de ‘hontein’ online te kopen, via de site van Lidl. Wie vandaag koopt, kan de levering verwachten tussen maandag 29 juni en donderdag 9 juli. De kostprijs bedraagt 9,99 euro.

