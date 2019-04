Lichtst geboren baby ooit mag na 5 maanden naar huis Redactie

Ryusuke Sekino woog amper 258 gram bij zijn geboorte en was 22 centimeter groot. Na maanden in het ziekenhuis mag de Japanse baby vandaag naar huis. Ryusuke is de kleinst geboren jongen ooit.