Levensechte haai jaagt museumbezoeker de stuipen op het lijf

13u01

Bron: Huffington Post





In het International Spy Museum in Washington is momenteel de deeltentoonstelling 'Earth redesigned' te bezichtigen. Deze interactieve expositie laat bezoekers kennismaken met een nieuwe post-apocalyptische wereld onder water. Eén van de trekpleisters is een simulatie van een haaientank. "Aanraken op eigen risico", staat naast het scherm. Bezoeker Karl Stromberg gaat de uitdaging aan, maar had allicht nooit gedacht dat hij de schrik van leven zou beleven. De jongeman is zo van zijn sokken geblazen door de nagebootste haaienaanval dat hij zelfs tegen de grond gaat. Casey Peck filmde de bijzondere museumervaring en deelde de beelden vorige week op Facebook. Dat bleek een schot in de roos, want de video werd al meer dan 14 miljoen (!) keer bekeken.