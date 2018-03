Leuvense politie is op zoek naar lookalike Kevin De Bruyne Kim Aerts

28 maart 2018

13u51

De Leuvense politie is op zoek naar een lookalike van Rode Duivel Kevin De Bruyne. De man was op vrijdag 16 maart betrokken bij een fietsongeval in Leuven.

Omstreeks 21 uur kwam de ‘Leuvense Kevin De Bruyne’ - op een koersfiets - er in aanrijding met een persoon op een rode bakfiets. Het ongeval gebeurde in de Diestsestraat, een drukke winkelwandelstraat in Leuven. De persoon op de bakfiets werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar geen van beide partijen belde de politie.

Volgens omstaanders had de man op de koersfiets veel weg van voetballer Kevin De Bruyne, hij zou bovendien ook een Limburgs accent gehad hebben. “Welke (volgens getuigen) Limburgse Kevin de Bruyne lookalike student herkent zich hierin en kan ons wat meer info geven over het ongeval? Graag een seintje op pz.leuven.student@police.belgium.eu, via Facebook of op het nummer 0498/74.74.01”, klinkt het op de Facebookpagina van de studentenflik.

“Het gaat hier dus niet om vluchtmisdrijf want die man is braaf blijven wachten, maar om een of andere reden werd de politie er niet bij gehaald. We hebben de gegevens nodig van de man voor de verdere afhandeling van de papierwinkel”, aldus commissaris Marc Vranckx. Voorlopig kwamen er nog geen bruikbare tips binnen.