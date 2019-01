Leukste pauze van het jaar: kinderen bekogelen agenten met sneeuwballen HA

24 januari 2019

08u01

Bron: Facebook 0 Het leukste van het web De boog kan niet altijd gespannen zijn, en dus gingen agenten van Steenwijkerland, in het oosten van Nederland, gisteren een sneeuwballengevecht aan met leerlingen van een nabijgelegen school.

De politiemannen moesten het onderspit delven, want de leerlingen waren met te veel. “We waren in de minderheid”, bekent het korps haar nederlaag op Facebook.



Ongeveer twintig leerlingen bekogelden de politie met sneeuwballen. “Volgende keer de ME (de speciale eenheid, nvdr.) maar oproepen”, broedden de agenten al op een plan voor revanche.



Het korps deelde foto’s van het winterse intermezzo op haar Facebookpagina, voor de kinderen ongetwijfeld een van de leukste pauzes van dit schooljaar.

Bekijk ook: