Lerares toont hoe hamburger en frieten van McDonald's er na 24 jaar uitzien

01 september 2020

10u37

Bron: TikTok, NY Post 4 Het leukste van het web Wat gebeurt er als je een hamburger van McDonald’s meer dan twintig jaar in een zakje laat zitten? Dat is het uitgangspunt van een filmpje dat vijf dagen geleden op TikTok werd gezet en intussen 3,9 miljoen views en meer dan een half miljoen likes vergaarde.



Het filmpje werd online gezet door gebruiker @aly.sherb. In de commentaren vertelt ze dat de vrouw in beeld haar oma is en dat de lerares wetenschappen de hamburger en de frieten bijhield als experiment. In het filmpje laat de vrouw een schoendoos zien met het label hamburger erop, die ze in haar kast bewaart.

Volgens de vrouw zit de maaltijd nog in zijn originele verpakking. Daarop is reclame te zien van een NASCAR-race uit 1996, wat betekent dat de burger 24 jaar oud zou zijn.





“De frieten zien eruit of ze al een maand onder je stoel hebben gelegen, maar ze zijn niet verrot of in staat van ontbinding”, vertelt de vrouw. “Dan de hamburger zelf. Het brood is niet beschimmeld en het vlees is niet verrot. Het is zelfs niet uiteengevallen. Het is helemaal intact. Ik heb wel geen idee wat er zou gebeuren als je het zou opeten.”

Het is niet de eerste keer dat iemand een filmpje post waarin een dergelijk experiment wordt gedaan. De IJslandse Hjörter Smárason kocht in 2009 een hamburger net voor de laatste vestiging van McDonald’s in het land sloot en ook hij hield hem bij in plaats van hem op te eten. Zes jaar later bleek ook die nog in een schijnbaar perfecte staat te zijn.

