Leraar ziet leerling slapen tijdens les. Zijn onverwachte reactie kan op bewondering rekenen

04 juni 2018

15u57 0 Het leukste van het web Een leraar uit Cheney in de Amerikaanse staat Washington krijgt veel bijval voor de manier waarop hij omging met een meisje dat in slaap viel tijdens zijn les. In plaats van haar te straffen, reageerde Monte Syrie op een heel andere manier. Hij deed zijn verhaal op Twitter.

“Meg viel gisteren in slaap tijdens de les”, steekt hij van wal. “Ik liet haar slapen. Ik nam het niet persoonlijk. Ze moet helpen op de boerderij, is moe van haar trainingen voor de 4x400 meter, zit in haar puberteit en heeft nog heel wat andere dingen op haar bord. Mijn les is maar een deel van haar leven, niet haar volledige leven. En nee, ze gebruikte haar tijd niet verstandig in de klas. Ze gaf haar taak niet af. Zij wist het. Ik wist het. Maar ik deed er niet moeilijk over.”

Dat hoefde ook niet, zo blijkt. “Ze mailde me de taak nog om 21 uur, helemaal uit zichzelf. Ik weet dat we allemaal nogal vasthangen aan de notie dat er een bepaalde manier is waarop dingen moeten gebeuren. Een leerling laten slapen in de klas valt daarbuiten. Ik snap dat en ik stel niet voor dat we er een gewoonte van maken. Maar ik stel wel voor dat we soms onze instincten vertrouwen, zelfs als het ingaat tegen de stroom. Misschien zeker als het ingaat tegen de stroom, want ik ben er niet van overtuigd dat de stroom altijd het goede voorheeft met kinderen.” (lees hieronder verder)

Volgens de leraar zou ze in een andere les waarschijnlijk straf gekregen hebben en een nul voor haar taak. “Maar ze was niet in een andere les. Ze was in míjn les. En in mijn les kan ik heel wat dingen doen. Ik kan de wereld buiten niet beheersen. Ik kan Meg geen wiskundeles aanbieden later op de dag. Ik kan haar paarden (en dat zijn er heel wat) niet voederen ’s morgens en ’s avonds. Ik kan haar loopwedstrijden niet voor haar lopen. Ik kan haar tienerproblemen niet wegtoveren. Maar ik kan haar wél even met rust laten.”

Niet onbeleefd

“Ze was niet onbeleefd of respectloos toen ze gisteren in slaap viel”, gaat hij verder. “Ze was moe. En daarom liet ik haar begaan. Dat kan ik doen. En ik wil geloven – ik móét geloven – dat alles goed komt op het einde van de dag. Meg leverde haar huiswerk inderdaad in. Door een stom toeval vertelde ze me het zelf dat ze dat nog gedaan had. Toen ik haar vanmorgen om 6.45 uur tegen het lijf liep in de supermarkt. Ze kwam ontbijt kopen, voor ze om 7.10 uur naar de wiskundeles kwam. Ze was al op sinds 5 uur en had al heel wat klusjes gedaan.” (lees hieronder verder)

Meg fell asleep in class yesterday. I let her. I didn't take it personally. She has zero-hour math, farm-girl chores, state-qualifying 4X400 fatigue, adolescent angst, and various other things to deal with. My class is only a part of her life, not her life. No, she did not use Monte Syrie(@ MonteSyrie) link

Het verhaal van de man raakte een gevoelige snaar op Twitter en heel wat mensen reageerden vol bewondering. “Wat een voorbeeldige leraar”, reageerde iemand. “Je hebt het juiste gedaan voor Meg en dat weet ze. Ze maakte haar taak zodra ze het in haar drukke schema kon passen en ik durf te wedden dat ze goed was. Knuffels. Dit is hoe onderwijs zou moeten zijn.”

Geweldig mens

“Bedankt. Omdat je leraar bent. Omdat je een goed leraar bent. En omdat je een geweldig mens bent”, klinkt het ook nog. En bij iemand anders: “Ik vind dit geweldig omdat ik nooit zal vergeten dat een lerares me ooit in haar kantoor liet slapen omdat ze wist dat ik laat op was geweest omdat er een veulentje was gestorven en ik er weer uit moest om 4.30 uur om de andere dieren eten te geven voor ik naar school vertrok. Ik hoop dat ik zelf ook ooit zo een lerares zal zijn.”