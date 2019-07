Leraar vindt diamant van 2,12 karaat op vakantie in Arkansas jv

30 juli 2019

16u21

Bron: CNN 2 Het leukste van het web Josh Lanik, een 36-jarige leraar uit Nebraska, heeft een leuke vondst gedaan tijdens zijn vakantie. In een staatspark in Arkansas ontdekte hij tijdens een zoektocht van twee uur een diamant van 2,12 karaat. De grootste tot nu toe dit jaar.

Voor 10 dollar mag je in het Crater of Diamonds State Park in Murfreesboro (Arkansas) gaan speuren naar waardevolle edelstenen in een gebied van bijna 152.000 m². Voor Josh Lanik en zijn vrouw werd dat een succes. Lanik greep tijdens hun twee uur durende missie op 24 juli een donkerbruin exemplaar vast. “Het was overduidelijk dat deze steen anders was”, aldus Lanik. “Ik zag de glans en toen ik hem opraapte en in mijn hand liet rollen, merkte ik dat er geen scherpe randen waren.”

Lanik liet zijn brandykleurige schat keuren in het Diamond Discovery Center van the park. Het bleek om de grootste diamant tot nu toe bovengespit in 2019 te gaan, eentje van 2,12 karaat. De prijs ervan is moeilijk in te schatten en hangt van verschillende factoren af. Maar het steentje, amper zo groot als een jelly bean, is alleszins meer waard dan het entreegeld dat de familie Lanik betaalde.

In 1906 werden voor het eerst diamanten ontdekt in het park. Sindsdien haalden bezoekers er al 75.000 steentjes uit de grond. Dit jaar staat de teller op 296, samen goed voor een gewicht van 53,94 karaat.

Lanik heeft zijn geluk meer dan waarschijnlijk te danken aan de overvloedige regenval een week eerder. Daardoor kwamen de dagen erna heel wat edelsteentjes zichtbaar aan de oppervlakte te liggen. Het park in Arkansas huldigt een politiek van de eerlijke vinder. Wat Josh Lanik met de diamant zal doen, weet hij niet. Voorlopig wil hij hem niet verkopen.