Leraar draagt meisje (10) met rugaandoening op zijn rug zodat ze schooluitstap niet moet missen Joeri Vlemings

25 september 2019

07u36

De tienjarige Ryan King is plots tot ver buiten de staat Kentucky een beroemdheid. Het meisje lijdt aan spina bifida en kan daardoor meestal niet mee op schooltrip. Maar vrijdag bracht leraar Jim Freeman redding. Hij werd meteen ingehaald als een held én ging samen met de vrolijke Ryan viraal.

Shelly King, de mama van Ryan, postte het hartverwarmende verhaal zelf op Facebook. “Als ik de school van mijn kinderen nog niet genoeg heb bestoeft, luister dan hier naar”, begon ze. Haar dochter kreeg voor de schooluitstap naar de watervallen van de rivier Ohio in Louisville (Kentucky) toestemming om mee te gaan, maar dat is geen sinecure voor het meisje dat in een rolstoel zit. Ryan werd geboren met een open ruggetje en is daardoor lichamelijk beperkt.

Haar mama schreef op Facebook over de schooltrip van Ryan naar de ‘Falls of the Ohio’: “Ik dacht al aan een alternatieve uitstap met haar, toen een leraar in de bres sprong en zei: ‘Ik wil haar met plezier de hele dag ronddragen bij de watervallen’. Ze is nu zo opgewonden dat ze dat zonder mij kan doen. Het doet mijn hart smelten.”

Shelly King is vol lof over de school van Ryan, die “haar nooit buitengesloten doet voelen”. Ze zou haar dochter zelf gedragen hebben in een speciale draagzak op haar rug, maar dat zou ontzettend zwaar geweest zijn. Dat was buiten Jim Freeman gerekend. De leraar - die niet eens lesgeeft aan Ryan - deed het wat graag in Shelly’s plaats. Freeman droeg de tiener, die zo’n 22,5 kg weegt, een uur lang op zijn rug, bij een temperatuur van 32 graden.

Ryan had de tijd van haar leven. In een kort filmpje op Facebook roept ze uit dat ze maar niet kan geloven dat haar verhaal de hele wereld rondging. Yep, ook in ons land, Ryan.