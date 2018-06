Leeuwin Rani is niet de eerste: deze dieren ontsnapten ook al eens uit de dierentuin Redactie

22 juni 2018

16u21 1

Gisteren ontsnapte leeuwin Rani in dierenpark Planckendael en dat had dramatische gevolgen. Leeuwin Rani is niet het eerste dier dat uit een dierentuin ontsnapt, deze dieren deden het haar voor.