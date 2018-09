Leerling (15) helpt huilende brugklasser (11) naar huis nadat die na eerste schooldag op de verkeerde bus blijkt te zijn gestapt



IB

09 september 2018

05u41

Bron: news.com.au 1 Het leukste van het web Toen hij een jongetje alleen zag huilen in een bus, bedacht de 15-jarige Tom O’Brien zich geen moment en stapte op hem af. De elfjarige jongen bleek na zijn eerste dag op de middelbare school in Liverpool een verkeerde bus te hebben gepakt. In plaats van richting huis, reed de bus juist helemaal de verkeerde kant op.

Tom O’Brien, besloot meteen in te grijpen en gaf het kind geld voor een taxi, die hem bij de volgende busstop op zou kunnen pikken. Hij bestelde de taxi ook voor het kind, dat geen geld of mobiele telefoon bij zich had. Twee van O’Briens vrienden, Harry Campbell en Dylan Robson, wachtten vervolgens samen met de jongen bij de volgende bushalte tot de jongen was opgepikt.

Tom O'Brien (pictured) spotted the stranded boy sobbing before giving him £10 for a taxi https://t.co/o3YoUN0VrX @MailOnline Eileen Murray(@ eileenthecoast) link

De actie ging al snel viraal nadat de moeder van een ander kind hoorde wat er op de bus gehoord was en het hele verhaal op Facebook postte. “Er zijn echt nog fatsoenlijke kinderen! Een vijftienjarige jongen vroeg aan een groepje elfjarigen hoe hun eerste schooldag was gegaan en ziet een jongetje alleen huilen in een hoekje omdat hij op de verkeerde bus is gestapt. Hij verzekert hem dat hij snel thuis zal zijn, bestelt een taxi voor hem en geeft hem tien pond om hem te kunnen betalen. Zo zorgt hij ervoor dat het kind veilig thuiskomt”, schrijft Ruth Furlong.

Trots

Inmiddels is de actie ook Toms familie ter ore gekomen. “We zijn trots op onze zoon, die een zorgende persoonlijkheid heeft en erg attent is. Hij gaat al deze aandacht vreselijk vinden”, klinkt het bij de vader en de zus van de jongen. “Hij had ons niet verteld wat er gebeurd was tot later op de avond, toen hij besefte dat er mensen over aan het praten waren op Facebook.”

Ook de school heeft de familie O’Brien gebeld om hun leerlingen te bedanken voor zijn goede daad.