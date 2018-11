Lange file aan ‘geluksautomaat’ die briefjes van 100 dollar geeft in plaats van 10 ADN

27 november 2018

12u15

Bron: NBC News 0 Het leukste van het web En of het nieuws in Houston, Texas, als een lopend vuurtje ging: een bankautomaat die briefjes van 100 dollar (88 euro) uitdeelt aan al wie eigenlijk om een briefje van 10 dollar (8,8 euro) vraagt. Met een lange file tot gevolg.

Een man die zondagavond nog even 20 dollar wilde afhalen bij de automaat van Bank of America op een parking, kreeg plots twee briefjes van 100. Hij deelde zijn ervaring op Facebook en vele gelukszoekers snelden naar de automaat. Geduld was er niet altijd bij. Volgens lokale nieuwszender KPRC2 ontstonden er in de wachtrij enkele ruzies.

Pas zo’n twee uur later ontdekte de bank de fout. Blijkbaar was er iets misgegaan bij het inladen van de geldbiljetten in de machine. Een sheriff moest uiteindelijk verschillende gegadigden wegsturen. Zij die er wel snel genoeg bij waren, mogen het geld houden. Een vroeg kerstcadeautje. Bank of America heeft niet vrijgegeven hoeveel de wilde weldoener in totaal heeft uitgedeeld.