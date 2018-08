Landbouwer Nicholas (29) spaart kosten noch moeite om vriendin ten huwelijk te vragen Bart Boterman

24 augustus 2018

19u50 0 Het leukste van het web Sprookjesachtig was het, hoe landbouwer Nicholas Pittery (29) uit Leffinge zijn vriendin Stefanie Packet (28) uit Esen ten huwelijk vroeg. Nietsvermoedend stapte ze met een smoes in een sportvliegtuigje dat hij had geregeld. 'Wil je met mij trouwen?', kreeg ze na een kwartier vliegen te lezen in een tarweveld.

"Ik was met verstomming geslagen en kon geen woord zeggen. Nicholas was al bang aan het worden", getuigt Stefanie. Enkele tellen later volgde het antwoord dan toch. "Ja, natuurlijk wil ik met je trouwen", kreeg Nicholas beneden te horen via de walkietalkie. De meest spectaculaire verrassing van haar leven. "Typisch Nicholas", aldus Stefanie.

Het huwelijksaanzoek had namelijk heel wat voeten in de aarde. "Want zo'n boodschap teken je niet zomaar met een tractor en eg", zegt Nicholas. "Ik had alles nauwkeurig uitgetekend op schaal door middel van satellietbeelden en zette de lijnen uit met paaltjes. Het was een hele voormiddag werk op het akker van mijn oom, naast het vliegveld in Zuienkerke." De piloot, voorzitter van het vliegveld, wilde met plezier meewerken aan het plan van de bruidegom in spe.

"Nicholas had me gewoon gevraagd om in de namiddag te helpen met strobalen laden op de kar bij zijn oom", aldus Stefanie, dierenarts van beroep. "Toen ik aankwam, zocht de piloot zogezegd toevallig nog een passagier. Ik twijfelde, maar gelukkig kon Nicholas me overtuigen. Ik was totaal verrast."