Laatste wens van terminaal zieke veteraan komt uit: nog één laatste sneeuwengel maken En dat in Florida... ADN

27 december 2019

13u27

Bron: WFLA, Daily Mail 2 Het leukste van het web Vietnamveteraan Albert Septien (76) vierde deze week heel waarschijnlijk zijn allerlaatste keer kerst. De Amerikaan heeft terminale kanker. Voor zijn laatste kerstfeest had hij één grote wens. Een simpele wens eigenlijk: een sneeuwengel maken, net zoals hij zo graag deed toen hij nog een kind was. Klein probleem: Albert woont nu in het zonnige Florida. En dus zorgde zijn familie dat er zo maar even acht ton aan sneeuw in hun tuin werd gespoten. Voor Albert. Voor die laatste guitige sneeuwengel.

Een witte kerst, het is een droom voor velen. Nog één keer een witte kerst, dat was de droom van Albert. Hij vecht tegen een agressieve vorm van huidkanker, die vermoedelijk het gevolg is van blootstelling aan ‘Agent Orange’ - het smerige verdelgingsgoedje dat werd ingezet tijdens de Vietnamoorlog. Vooral sinds vorige maand gaat hij sterk achteruit. Dokters hebben hem gezegd dat hij niet meer lang te leven heeft. Deze kerst was waarschijnlijk zijn laatste.

Toen zijn familie hem vroeg wat hij graag wou voor kerstmis, wist Albert het meteen. Nog één keertje in zijn leven een sneeuwengel maken, zoals hij altijd met zoveel plezier had gedaan toen hij als kind opgroeide in Connecticut. Maar in Tampa Bay in Florida, waar Albert nu woont, is er geen sneeuw. En dus schoot de familie in actie om zijn laatste wens toch in vervulling te zien gaan. Ze slaagden erin om, met de hulp van de lokale gemeenschap, sneeuw te maken met honderden zakken ijs. Lokale mediastations kwamen het opvallende moment vastleggen.

Tranen

Dinsdag werd de onwetende veteraan tijdens het kerstfeest naar de voortuin geleid voor zijn verrassing. Toen Albert de sneeuw zag liggen, kon hij zijn tranen niet bedwingen. Voorzichtig begaf hij zich vervolgens op het witte tapijt, om zich daarna met een geweldige plof op de sneeuw te laten vallen. En zijn laatste sneeuwengel te maken.

“De kou voelen, de beweging maken. Het voelde zalig”, vertelde de zeventiger achteraf aan lokale zender WFLA. “Ik was helemaal nat, tot op mijn onderbroek. Maar het was geweldig.” Ook zijn familie zal het moment nooit vergeten. “Die blik op zijn gezicht, ik denk dat er geen woorden zijn die dat kunnen beschrijven”, zegt neef Joe, die de kerstverrassing mee organiseerde. “Het gevoel in zijn hart, de tranen. Dit was voor ons écht de mooiste dag van het jaar.”